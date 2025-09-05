Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e online

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Indovina cos'è il cringe. Le effusioni, una battuta, la risposta immediata a un messaggio, un invito per la sera. No, grazie, niente pressioni. Il cringe non è solo un’arma di scherno verso gli adulti, è il più grande blocco emotivo degli adolescenti d’oggi - di Annalena Benini

Politik influencer. Arruolati da democrazie e regimi, i content creator riscrivono le regole della propaganda. Ma l’archetipo ha già qualche secolo - di Maurizio Stefanini

Intellettuali, brutta gente.“Vogliono distruggere Israele, che svolge il ruolo del canarino nella miniera”. Intervista a Michel Onfray - di Giulio Meotti

Le luci di Milly. Sorrisi e disciplina, vecchi arredi e nuovi mostri: lode a Carlucci, da vent’anni signora del teatro scombinato di “Ballando con le stelle” - di Ginevra Leganza

Stefano di sesso e samba. Dopo l’estate di scandali e teatro, ecco De Martino contro Gerry Scotti. Chi vincerà la partita televisiva? - di Michele Masneri

Temperiamoci. Tutti smarriti e nello stesso tempo smodati, esagerati, violenti. Ma contro l’ira da web e le pulsioni maligne c’è un’antica virtù da mettere alla prova - di Donatella Borghesi

Nascite, dalla crisi al collasso.Tassi di fertilità a picco, lo dice anche l’Onu. E non bastano le politiche di sostegno alla natalità per invertire la rotta - di Roberto Volpi

La lunga storia dei re pazzi. C’è del metodo nella follia di Trump: spiazzare gli avversari. Il presidente americano in realtà si finge matto, come fa Amleto: vecchia teoria, che risale a Machiavelli. Poi c’è qualche matto per davvero, e ce ne sono tanti che i nemici hanno interesse a far passare come tali - di Siegmund Ginzberg

New Pamela. Da Playboy alla politica, dal costumino rosso di “Baywatch” ai libri di cucina vegana. E sempre più Hollywood. Anderson, l’evoluzione - di Giulio Silvano

Un musical per il dittatore. Il regime, i bunker, gli applausi. In “Film di Stato” l’Albania di Hoxha ma anche l’ombra delle autocrazie d’oggi - di Andrea Minuz

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso