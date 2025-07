Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e online

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Perseguitati perché cristiani. Bruciati vivi, finiti a colpi di machete, cacciati e incarcerati. Sono le storie che non toccano la comfort zone occidentale, dove si scende in piazza per Gaza e ci si dimentica sempre dei 365 milioni di cristiani oppressi a causa della loro fede - di Matteo Matzuzzi

La roccaforte. Il banchiere trasversale e con il sangue freddo di cui Trump non vede l’ora di liberarsi, tra duelli e scorciatoie. Chi è Jerome Powell - di Stefano Cingolani

Il partito del palcoscenico. Attori, attrici, cantanti: se la politica è afona, alzano la voce per la causa del momento. E sono pure controproducenti - di Pierluigi Battista

Milano sott’odio. Oltre l’inchiesta sui grattacieli, contro la città lombarda riaffiora un antico sentimento di fastidio da parte del resto d’Italia - di Michele Masneri

Estate con al Regina delle Nevi. Se fosse stata in Grecia, forse non avrebbe rapito bambini. La strana voglia che hanno tutti di villeggiare al nord - di Annalena Benini

Corna d’Italia. Gelosia e adulterio? Ma per certe coppie conta di più lo share. “Temptation Island” e noi, guardoni gratificati dai peccatucci altrui - di Ginevra Leganza

La tragedia buffa di un pisello. Dai fumetti “de sinistra” al suo primo romanzo, che parla di sesso senza processo al maschio. Chiacchiere con Gipi - di Andrea Minuz

“Brava gente” in Abissinia. Il Museo dell’opacità e le pagine buie del colonialismo italiano. Ricostruire la memoria delle nefandezze che abbiamo compiuto in Africa, sì ma come? I tabù ancora difficili da spezzare, le virtù della letteratura e i progetti di allestimenti futuri - di Annamaria Guadagni

Il corpo magico. Locarno celebra Jackie Chan. Con la sua fisicità ha cambiato non solo il cinema cinese, ma tutta Hollywood. Calci volanti e risate - di Francesco Palmieri

Il cinema delle strade perdute. L’umorismo e la poesia di Jim Jarmusch, cantore di stralunati vagabondi. Film e musica alla Cineteca di Bologna - di Vittorio Bongiorno

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso