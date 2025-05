Arriva "Il Foglio europeo". A Roma la presentazione del nostro nuovo mensile

Dialoghi e talk sull’Europa che vorremmo. Mercoledì 7 maggio alle 17.30 il Foglio e Banca Ifis presentano il nuovo mensile alla Camera di Commercio di Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in piazza di Pietra. Iscrizione obbligatoria: [email protected]

Le ambizioni, le promesse, gli ostacoli, i volti, ma anche i luoghi e i pensieri che proiettano un progetto unico al mondo nel futuro. Il Foglio europeo racconterà l'Europa che vorremmo, l'Europa che c'è, per far conoscere di più l'Italia in Europa e far conoscere di più l'Europa in Italia. Il Foglio europeo uscirà ogni mese, in italiano e in inglese, e racconterà, con firme italiane e internazionali, l'Europa dei nostri sogni.

L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Iscrizione obbligatoria: [email protected]

I nostri ospiti:

Massimo Adinolfi (Filosofo, Università Federico II di Napoli)

Maria Anghileri (Presidente Giovani di Confindustria)

Bianca Berardicurti (Avvocato)

Carlo Calenda (Segretario di Azione)

Vincenzo Camporini (Generale)

Lorenzo Casini (Rettore Lucca)

Claudio Cerasa (Direttore Il Foglio)

Claudia Ferrazzi (già Responsabile Cultura dell'Eliseo)

Giuseppe De Filippi (Giornalista)

Simona Ercolani (Produttrice)

Micol Flammini (Giornalista)

Tommaso Foti (ministro degli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR)

Ernesto Fürstenberg Fassio (Presidente Banca Ifis)

Paolo Gentiloni (ex Premier e Commissario Europeo)

Massimiliano Giansanti (Presidente COPA)

Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma)

Pierpaolo Limone (Rettore Pegaso)

Franco Locatelli (Scienziato)

Michel Martone (Giuslavorista, Università La Sapienza)

Angela Mastronuzzi (Ospedale Bambino Gesù)

Cristina Mazzantini (Direttrice GNAMC)

Damiano Michieletto (Regista teatrale)

Nona Mikhelidze (IAI)

Andrea Minuz (Professore, La Sapienza)

Giulio Napolitano (Giurista, Roma Tre)

Vittorio Emanuele Parsi (Professore, Università Cattolica di Milano)

Paola Peduzzi (Vicedirettrice Il Foglio)

Alessandra Perrazzelli (già Vice DG, Banca d’Italia)

Pina Picierno (Vicepresidente del Parlamento europeo)

Antonella Polimeni (Rettrice La Sapienza)

Giulia Pompili (Giornalista)

Saverio Raimondo (Comico)

Matteo Renzi (ex Premier, Leader di Italia viva)

Franco Spicciariello (Amazon Web Services)

Lorenzo Tagliavanti (Presidente CCIAA di Roma)

Antonio Tajani (Vicepremier)

Giulio Tremonti (Presidente Aspen Institute Italia)

Pietro Valsecchi (Produttore cinematografico)