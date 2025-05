Arriva "Il Foglio europeo". Segui la presentazione del nostro nuovo mensile

Le ambizioni, le promesse, gli ostacoli, i volti, ma anche i luoghi e i pensieri che proiettano un progetto unico al mondo nel futuro. Il Foglio europeo racconterà l'Europa che vorremmo, l'Europa che c'è, per far conoscere di più l'Italia in Europa e far conoscere di più l'Europa in Italia. Il Foglio europeo uscirà ogni mese, in italiano e in inglese, e racconterà, con firme italiane e internazionali, l'Europa dei nostri sogni.

Il Foglio in partnership con Banca Ifis presenta in anteprima il nuovo mensile Il Foglio europeo, il cui primo numero sarà in edicola in occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio. Ci vediamo presso la Camera di Commercio di Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra a Roma.