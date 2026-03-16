16 aprile a milano
Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026
A Milano, allo stadio Giuseppe Meazza, giovedì 16 aprile dalle 9,30 alle 17. Ecco il programma con tutti gli ospiti
Anche quest'anno il Foglio Sportivo torna a San Siro per la festa dello sport. Giovedì 16 aprile dalle 9,30 alle 17, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si incontrano i protagonisti dello sport. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube del Foglio. Per i partecipanti è prevista anche una visita degli spogliatoi e del campo.
L'ingresso è libero, la registrazione obbligatoria: manda una mail con nome e cognome a [email protected].
I nostri ospiti
Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia)
Federica Picchi (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani)
Martina Riva (Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano)
Marco Riva (Presidente Coni Lombardia)
Luciano Buonfiglio (Presidente Coni)
Giovanni Malagò (Presidente Fondazione Milano Cortina)
Paolo Scaroni (Presidente Milan)
Giuseppe Marotta (Presidente Inter)
Ezio Simonelli (Presidente Lega Calcio)
Ilaria d’Amico (Conduttrice televisiva)
Gianluca Galliani (Ceo di Fantamaster)
Gianni Petrucci (Presidente Feder basket)
Giuseppe Manfredi (Presidente Feder volley)
Julio Velasco (Ct nazionale femminile di volley)
Fefè De Giorgi (Ct nazionale maschile di volley)
Luca Banchi (Ct nazionale maschile di basket)
Gonzalo Quesada (Ct nazionale di rugby)
Dan Peterson (ex coach Olimpia Milano)
Dario Morello (Pugile Campione Nazionale e WBO Global Pesi Welter)
Marzio Pierrelli (Commissione America’s Cup)
Marco Tronchetti Provera (Presidente Pirelli)
Geronimo La Russa (Presidente Aci)
Alberto Brandi (Vicedirettore Sport Mediaset)
Paolo Maggioni(Conduttore DS Rai)
Carmelo Carbotti (Responsabile ufficio studi Banca Ifis)
Stefano Braghin (Women's Football Director Juventus)
Max Sirena (Team leader Luna Rossa)
Marco Mezzaroma (Presidente di Sport & Salute)