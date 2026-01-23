Il Festival dell'economia del Foglio. Sabato 28 marzo 2026 a Milano

"L’Italia senza tabù. Un’agenda per trasformare le crisi in opportunità". Torniamo nella sede Banco BPM a Milano per la quinta edizione del nostro Festival dell'economia

La mattina di sabato 28 marzo torniamo nella sala delle Colonne nella sede di Banco BPM a Milano, in piazza Meda, per la quinta edizione del nostro Festival dell'economia. Il titolo di quest'anno è "L’Italia senza tabù. Un’agenda per trasformare le crisi in opportunità". L'ingresso è da via San Paolo 12, l'evento si terrà dalle ore 9 alle 13.

L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]

I nostri ospiti

Maria Anghileri (Chief Operating Officer del Gruppo Eusider)

Stefano Boeri (Architetto)

Michele Boldrin (Economista)

Carlo Bonomi (Imprenditore, già presidente di Confindustria)

Carlo Alberto Carnevale Maffè (Docente di Strategia aziendale all’Università Bocconi)

Alessandro Cattaneo (Deputato, Forza Italia)

Livia Cavallari (Professoressa ordinaria di Economia politica all'Università Roma Tre)

Veronica De Romanis (Economista)

Dario Di Vico (Giornalista)

Stefano Firpo (Direttore Generale Assonime)

Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia)

Elsa Fornero (Economista, già Ministro del Lavoro)

Federico Freni (Sottosegretario al Ministero dell'Economia)

Oscar Giannino (Giornalista)

Antonio Gozzi (Presidente del gruppo Duferco, della Virtus Entella e di Federacciai)

Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze)

Marco Leonardi (Giornalista)

Luigi Marattin (Deputato, Partito Liberaldemocratico)

Antonio Misiani (Senatore, Partito Democratico)

Nicola Porro (Giornalista)

Riccardo Puglisi (Economista, docente di Scienza delle finanze a Pavia)

Carlo Ratti (Architetto)

Nicola Rossi (Giornalista)

Ernesto Maria Ruffini (già Direttore dell'Agenzia delle entrate)

Beppe Sala (Sindaco di Milano)

Anna Scavuzzo (Vicesindaco di Milano e Assessore all'Istruzione)

Carlo Stagnaro (Direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni)

Andrea Tavecchio (Tavecchio & Associati)

Irene Tinagli (Europarlamentare, Partito Democratico)