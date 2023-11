Tutto quello che c'è di sostenibile tra terra e cielo. Segui la diretta

Conosciamo l'agricoltura solo attraverso una narrazione generica e spesso falsata, fondata su vecchi pregiudizi. In realtà è cambiata e sta cambiando moltissimo, ma pochi lo sanno. Oggi proviamo a ri-raccontarla. In streaming dalla Sala delle Colonne nella sede milanese di Banco BPM

Conosciamo l'agricoltura solo attraverso una narrazione generica e spesso falsata. Ne deriva un immaginario ideale, fondato su alcuni pregiudizi (soprattutto verso i grandi agricoltori). In realtà l’agricoltura è cambiata e sta cambiando moltissimo, ma pochi lo sanno. Proviamo a ri-raccontare l'agricoltura italiana, con uno sguardo serio, ampio e soprattutto divulgativo, con l'obiettivo di far conoscere a tutti questo patrimonio colturale e culturale. Capiremo chi siamo e come facciamo ad essere più sostenibili, il cibo di oggi e di domani, inventato e reale. Andremo dalla terra allo spazio.

Con noi ci saranno:

Luigi Caricato, oleologo, direttore di Olio Officina Festival

Luigi Cattivelli, Genetista

Domenico De Angelis Condirettore generale di Banco BPM

Stefania De Pascale, Professoressa di Orticoltura all'Università di Napoli

Alberto Grandi, Professore di Economia all'Università di Parma

Lodovica Gullino, Ordinario Università di Patologia vegetale, Università di Torino

Diana Lenzi, Confagricoltura, Delegata Obiettivi di sviluppo sostenibile – SDG

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste

Laura Marchelli, Sustainability Manager di Mutti Spa

Antonio Pascale, Scrittore

Massimo Pasquali, Responsabile aziende di Banco BPM

Deborah Piovan, Agronoma

Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP

Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale