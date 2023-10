Cassano: "Faccio un appello alla politica, basta nuove leggi"

Margherita Cassano, la prima presidente della Corte di Cassazione si scaglia contro il tic della politica di rispondere a qualsiasi cosa con una nuova legge. "Se vogliamo raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr e vogliamo rendere efficace l'azione giudiziaria, dobbiamo non intervenire continuamente sul quadro normativo. Dobbiamo disporre di un assetto stabile di leggi per dare modo alla magistratura di applicarle e interpretarle", ha detto alla festa dell'Ottimismo del Foglio a Firenza intervistata da Ermes Antonucci. Da qui un appello alla politica: "Fermatevi nel varare nuove leggi, dateci tempo di lavorare".

Cassano è intervenuta anche sul caso Apostolico. "Le tensioni tra magistratura e potere politico sono fisiologiche e non si verificano solo in Italia ma in ogni parte del mondo, ma quando i toni si fanno troppo accentuati si gettano i semi della sfiducia dei cittadini nelle istituzioni nel loro complesso. Bisogna recuperare tutti toni più pacati, più moderati. La critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari non significa esposizione al pubblico ludibrio del magistrato". Sull'ipotesi di un ricorso del governo contro le decisioni della giudice di Catania Cassano ha commentato: "Se il governo riterrà di farlo, ricorrerà dinanzi alla Corte di Cassazione".