Venerdì a Milano il convegno del Foglio sulla Mobilità. Ecco il programma

Nella sede di Ac Milano in Corso Venezia 43 si discute del futuro dell’auto (e non solo). Ingresso libero, basta registrarsi via mail

L’appuntamento è per venerdì mattina nella sede dell’Automobile Club di Milano in Corso Venezia 43 (e in streaming sul sito delFoglio). Siete tutti invitati (basta registrarsi con una mail a [email protected]) per una mattinata di incontri sulla Mobilità del futuro. Che cosa ci aspetta nelle città del futuro? Quali auto guideremo un giorno? Davvero l’elettrico è l’unica via percorribile dopo la direttiva dell’Unione Europea o c’è ancora spazio per cambiare? Automobili a parte, quali saranno i mezzi che utilizzeremo per muoverci nelle nostre città e nei nostri viaggi di piacere o di lavoro?



La mobilità non ha mai attraversato una trasformazione come quella che stiamo vivendo ora. Forse solo ai tempi del passaggio dai cavalli ai cavalli a vapore abbiamo assistito a una rivoluzione simile. Ma allora non si comunicava come oggi. Non tutto (fortunatamente) veniva registrato dai social come accade al giorno d’oggi. La tecnologia però può essere di grande aiuto in questa trasformazione per ridurre l’inquinamento dei mezzi di trasporto, diminuire l’affollamento delle strade e aumentare la sicurezza.



A fare gli onori di casa e ad introdurre la discussione ci sarà l’avvocato Geronimo La Russa, il Presidente di Ac Milano che da sempre è molto attento alla trasformazione della mobilità in una città complicata e trafficata come Milano.



La mattinata poi si svilupperà seguendo tre filoni di discussione.



Nel primo panel i relatori Michele Crisci, Presidente e Amministratore delegato di Volvo Car Italia, Marco Saltalamacchia, Executive vicepresident and CEO di Koelliker Group Spa e Giuseppe Mazzara, Marketing communication & CRM Director di Kia Italia, si occuperanno della mobilità del futuro tra elettrificazione e nuovi scenari urbani ed extraurbani. Grazie alla loro esperienza ci racconteranno come cambierà il nostro rapporto con le auto e con i mezzi di trasporto. A margine dei loro interventi sentiremo anche Angelo Simone, ceo di Guido LaScelta che farà il punto su una nuova tendenza, quella del noleggio a lungo termine anche per i privati.



Nel secondo panel della giornata, Sergio Savaresi, Professore ordinario del Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano, Maurizia Bagnato, Sales e innovation director di Bosch Mobility e Carlotta Gallo, Dirigente della Polizia Stradale, si concentreranno sulla sicurezza stradale e su come regole (il nuovo codice della strada) e tecnologia possano aiutare a raggiungerla riducendo il numero degli incidenti sulle nostre strade. Interverrò anche Paolo Ciuffi, ceo di D6 Drive Responsibly, una scuola guida molto particolare.



Nell’ultimo panel Mario Almondo, Direttore Brembo Performance, Mario Isola, Responsabile di Pirelli Motorsport e Andrea Dolfi, Head R&D Fluid technology solutions di Petronas, parleranno delle competizioni banco di prova per la mobilità del futuro e di come il motorsport sia utilissimo per sperimentare e sviluppare la tecnologia poi applicata alle auto di serie, oltre che dell’importanza del motorsport nelle rispettive aziende. Non mancherà la testimonianza di Andrea Levy, presidente del Milano Monza Motor Show, oltre che apprezzato collaboratore dell'inserto mensile sulla mobilità del Foglio.

Ecco il programma

10.00 “Saluti di benvenuto”

Geronimo La Russa (Presidente AC Milano)

10.15 “Quale futuro ci aspetta tra elettrico, ibrido e termico”

Michele Crisci (Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Car Italia)

Marco Saltalamacchia (Executive Vicepresident and CEO Koelliker Group)

Giuseppe Mazzara (Marketing Communication & CRM Director Kia Italia)

Interviene: Angelo Simone (CEO di Guido LaScelta)

11.10 “Regole e tecnologia per una maggior sicurezza in strada”. Interverranno:

Sergio Savaresi (Professore Ordinario Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del politecnico di Milano)

Maurizia Bagnato (Sales and Innovation Director Bosch Mobility)

Carlotta Gallo (Dirigente della Polizia Stradale)

Interviene: Paolo Ciuffi (CEO D6 Drive Responsability)

12.05 “Dalla pista alla strada, l’utilità delle competizioni”. Interverranno:

Mario Almondo (Responsabile Performance Division Brembo Spa)

Mario Isola (Responsabile Pirelli Motorsport)

Andrea Dolfi (Head R&D Fluid technology solutions Petronas)

Interviene: Andrea Levy (Presidente Milano Monza Motor Show)