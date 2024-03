“La P2 ha vinto”: le incredibili parole del giudice Morello, membro del Csm

“Viviamo in un paese in cui ha trovato più attuazione il piano della loggia P2 che la Costituzione”, ha detto il consigliere Tullio Morello al Csm. Lo abbiamo contattato per chiarimenti e ne è venuto fuori un dialogo surreale

“Viviamo in un paese in cui ha trovato più attuazione il piano di rinascita democratica della loggia P2 che la Costituzione”. Ad affermarlo non è stato il solito Travaglio, ma nientedimeno che un componente togato del Consiglio superiore della magistratura, Tullio Morello, durante il plenum tenutosi mercoledì. “E’ un dato di fatto facilmente dimostrabile con i provvedimenti”, ha aggiunto Morello, che prima di approdare al Csm svolgeva le funzioni di giudice penale al tribunale di Napoli. Inutile sottolineare che il consigliere del Csm, appartenente alla corrente di sinistra Area, non ha poi menzionato neanche un provvedimento da cui si desumerebbe la vittoria del programma della P2. Altrettanto inutile è notare il paradosso di chi denuncia la realizzazione di un piano eversivo dallo scranno del Consiglio superiore della magistratura, cioè l’organismo che ogni giorno si occupa di tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, non proprio un’istituzione da stato autoritario. Abbiamo rivolto comunque tutti i dubbi direttamente a Morello, contattandolo telefonicamente. Ne è venuto fuori un dialogo abbastanza surreale.