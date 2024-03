Processo mediatico, paletti ai pm e governo. Parla Margherita Cassano

Un anno fa, Margherita Cassano venne eletta come prima presidente della Corte di cassazione: era il 6 marzo del 2023 e molti osservatori si complimentarono con la signora Cassano per essere diventata la prima donna a ricoprire un incarico così importante. Nel corso di quest’anno ci si sarebbe aspettato da parte degli organi di informazione del nostro paese una qualche forma di curiosità rispetto alle idee coltivate dalla presidente sul mondo della giustizia italiana. Nulla di tutto questo è successo. E nulla è successo non perché il pensiero di Margherita Cassano sia poco interessante rispetto alle tematiche legate all’attualità. Ma perché se si accende il microfono quando parla la presidente della Cassazione si avrà la netta sensazione di ascoltare un alieno pronto, con il gusto della semplicità, della linearità e della razionalità, a offrire grosse delusioni a tutti coloro che ogni giorno cercano di dare spazio ai temi della giustizia solo quando questi aiutano a portare acqua al mulino della cultura della gogna.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE