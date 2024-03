La Consulta ordina di non speculare sulla prescrizione. La vittoria dell'ovvio garantista

Che altro sarebbe un’aggressione giudiziaria e investigativa, come sancisce l’assoluzione postuma nel caso Consip, se non una operazione a sfondo politico? La meraviglia delle vecchie certezze manettare che cominciano a indebolirsi

Dunque quando dicevamo che dietro all’attacco giudiziario a Renzi padre e a Lotti e agli altri c’era un colpo politico e non un’esigenza di giustizia, visto che i metodi degli Scafarto e degli altri onorabili membri dell’Arma erano spettacolarmente eccepibili, avevamo ragione. Dunque quando dicevamo, in polemica con l’illustre Gian Carlo Caselli, il solito santo a cavallo del sistema processuale più celebrato del mondo, che non si poteva dare del mafioso a Andreotti dopo la sua assoluzione, magari con la scusa che la corte aveva redatto motivazioni assurde, dadaiste, di una sentenza per prescrizione, avevamo ragione. Dunque quando dicevamo che sottoporre a metodi inquisitori e di intercettazione di polizia i parlamentari era una violazione flagrante della divisione dei poteri, avevamo ragione. Ma no. Non avevamo ragione. Eravamo semplicemente dalla parte dell’ovvio garantista.