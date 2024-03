Chico Forti sarà trasferito in Italia. L'annuncio di Meloni

La premier fa sapere che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia dell'ex velista, condannato all'ergastolo: "E' un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi"

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale che ringrazio". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video registrato a Washington, dove è arrivata ieri per un incontro con il presidente Joe Biden. "E' un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo Chico in Italia", ha aggiunto Meloni.

E ora ti aspettiamo in Italia, Chico. pic.twitter.com/7TUgrfDV4T — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 1, 2024

Forti, produttore televisivo ed ex velista, sta scontando un ergastolo dopo essere stato condannato nel 2000 per l'omicidio di Dale Pike, rampollo di una famiglia di imprenditori alberghieri. Procedimento in cui Forti si è sempre professato innocente.

Il trasferimento in Italia di Chico Forti era stato annunciato già una prima volta nel dicembre 2020 dall'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio. All'annuncio, tuttavia, non fece seguito alcun trasferimento.