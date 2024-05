Tre indizi per capire quando nel processo mediatico scatta l'ora del cialtrone

Arriva sempre un momento, durante un’inchiesta che ha grande rilievo sui media, in cui le accuse non sono più sufficienti a sfamare la pancia dell’opinione pubblica. E’ in quel momento che tra i giornali, i cronisti e le procure scatta come una scintilla magica: noi continuiamo a occuparci volentieri di questa inchiesta, voi però continuate a offrirci bignè per poter saziare l’appetito dei nostri lettori. Nell’inchiesta sulla corruzione in Liguria, è arrivata quella fase durante la quale le inchieste giudiziarie vengono affiancate sui giornali da allusioni gratuite, da aggettivi fuori luogo e da una serie di parole ricorrenti – tre in particolare – il cui utilizzo segnala con una certa precisione un passaggio ricorrente durante la fase di un’inchiesta: l’ora del cialtrone.



Il primo indizio per capire se la fase appena citata sia presente o no all’interno del dibattito pubblico è quando improvvisamente le pagine delle cronache giudiziarie si riempiono di intercettazioni penalmente irrilevanti. Le intercettazioni penalmente irrilevanti sono fondamentali per un’indagine che vuole vincere la partita del processo mediatico: aiutano a rafforzare un’idea che magari non si riesce a dimostrare con le prove e offrono un contributo strategico al tentativo di descrivere il clima tossico all’interno del quale si muovono i protagonisti di un’inchiesta. Succede così che sia possibile leggere sulle pagine dei giornali un’intercettazione del tutto irrilevante come quella al sindaco di Genova (“Diamo da mangiare a questi maiali”) che contribuisce a irrobustire l’idea che i protagonisti del sistema Genova siano dei personaggi senza valori etici, immorali, dunque potenzialmente colpevoli di qualsiasi cosa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE