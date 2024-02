Lo spirito inquisitorio che avvolge il processo parallelo sul caso Pifferi

Crea non poche perplessità la lettura della memoria di circa cento pagine che, in maniera alquanto insolita, il pm milanese Francesco De Tommasi ha allegato al decreto di perquisizione adottato nei confronti delle due psicologhe coinvolte nel caso di Alessia Pifferi, la donna sotto processo per omicidio pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa per sei giorni. Come raccontato ieri su questo giornale, De Tommasi ha di fatto aperto un processo parallelo, mettendo sotto indagine l’avvocato di Pifferi e due psicologhe del carcere di San Vittore, accusando quest’ultime di aver attestato falsamente che la donna ha un grave deficit cognitivo. De Tommasi ha aperto l’indagine parallela all’insaputa della collega con cui sta portando avanti il processo contro Pifferi, la pm Rosaria Stagnaro, che, una volta venuta a conoscenza dell’iniziativa, ha deciso di rinunciare al suo incarico.

