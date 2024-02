Luigi Manconi: “Anche l'Italia vìola i diritti, ma Salis va difesa”

“L’Italia non può dare lezioni, è vero, ma deve darle all’Ungheria e a sé stessa: io penso che si ‘possano dare lezioni’ nel nome della condivisione della carta europea dei diritti e della adesione ai principi dello stato di diritto, basta non essere ipocriti”. Luigi Manconi, già docente di sociologia dei fenomeni politici e presidente della onlus ‘A buon diritto’, non nega una cosa evidente, e cioè che “quanto è stato detto a proposito della detenzione in cella in Ungheria di Ilaria Salis lo si può dire anche a proposito di una parte dei detenuti italiani”. “Le condizioni in Italia – dice – penso siano migliori, anche perché qui l’opinione pubblica, le associazioni e i garanti esercitano un’attività di controllo. Ma se mi si chiede se in Italia si rispettano i diritti fondamentali della persona la risposta è no: nel corso del solo mese di gennaio, si sono tolte la vita 13 persone, con una frequenza di suicidi 20 volte superiore rispetto a quella registrata nella popolazione in generale, inoltre, al 40 per cento dei detenuti vengono somministrati psicofarmaci, in particolare quelli che hanno una funzione sedativa. E però – prosegue – questo non può impedire, in nome della comune appartenenza allo spazio giuridico europeo, di criticare e chiedere risposte a Budapest sulla vicenda di Salis”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE