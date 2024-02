L'ennesimo flop della procura di Milano sulle tangenti internazionali

E’ finita con l’assoluzione di tutti gli imputati l’ennesimo processo imbastito dalla procura di Milano su una presunta corruzione internazionale. Niente a che vedere con la maxi tangente da oltre un miliardo di dollari immaginata nel caso Eni-Nigeria, anche questo conclusosi con tutti gli imputati assolti e gli inquirenti finiti alla sbarra con l’accusa di aver nascosto prove favorevoli alle difese. Questa volta la somma è modesta: un milione e 690 mila euro. Secondo i magistrati milanesi, in particolare il pm Adriano Scudieri che ha avviato l’inchiesta nel 2015, sarebbe stata pagata da Microelettrica, società di Buccinasco produttrice di componenti per veicoli ferroviari, in cambio di appalti per la costruzione della metropolitana di Mosca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE