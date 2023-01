Caso Eni-Nigeria: imputati assolti, magistrati alla sbarra

Gli imputati tutti assolti e i magistrati dell’accusa alla sbarra. Il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e il suo collega Sergio Spadaro, pm autori della famigerata inchiesta Eni-Nigeria, sono stati rinviati a giudizio dal gup di Brescia con l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio, e cioè per aver “volontariamente” occultato – ovvero non depositato – importanti prove a favore degli imputati nel processo per la presunta corruzione internazionale italo-nigeriana. I due pm, secondo ciò che è emerso dalle indagini, non hanno messo a disposizione delle difese – come era loro dovere morale e legale – diverse prove sulla non attendibilità dell’imputato e superteste Vincenzo Armanna, prove che erano state raccolte dal pm Paolo Storari nell’ambito di altre indagini sempre sul caso Eni e segnalate ai propri colleghi. Si trattava di chat e video che mostravano i tentativi di Armanna di pilotare e indottrinare i testimoni contro l’Eni e i propositi ritorsivi di Armanna contro la società che l’aveva licenziato.

