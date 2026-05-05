La giornata rovente di Emiliano in attesa del Csm: "Decaro soffre la mia presenza"

Perché questa acredine nei confronti del successore? Emiliano ha ricevuto e accettato la proposta di Decaro di assumere l’incarico di consulente giuridico per la crisi industriale dell’Ilva, ma il co.co.co. che gli ha proposto finora non ha fatto breccia tra i componenti della Commissione del Csm che dà il via libera all’aspettativa per i magistrati. Tra i due, una volta sodali, i rapporti politici sono freddini, quelli umani rarefatti. Restano però gli alfieri del Pd nella Puglia e così Emiliano ha tessuto elogi di Decaro: “Qualunque cosa dovesse fare Antonio, sono dalla sua parte e lo sosterrò in tutte le maniere perché ovviamente, come diceva mia madre, l'ho fatto io. Non può essere che lo posso distruggere”. E ha edulcorato la frattura nelle relazioni: “Parlo dei rapporti personali e non politici: avrebbe dovuto avere un po' più di coraggio di dirmi le cose come le pensava sin dall'inizio. Invece alle volte forse io l'ho un po' intimidito e non è riuscito a dirmi tutto quello che aveva in testa. Sono cose che succedono”.