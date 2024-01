Quando la giustizia ti ruba la vita: tutta la storia di Beniamino Zuncheddu

Quando lo scorso 27 novembre è stato scarcerato dopo oltre 32 anni, in attesa della sentenza del processo di revisione, Beniamino Zuncheddu si è avviato a piedi per tornare a casa. Una casa che era stato costretto a lasciare all’età di 26 anni, distante quaranta chilometri dal carcere da cui stava uscendo, quello di Cagliari Uta. Per fortuna Irene Testa, Garante dei detenuti della Sardegna e tesoriera del Partito radicale, una volta saputo dell’accoglimento dell’istanza di sospensione della pena, si è catapultata alle porte del carcere cagliaritano, intercettando Zuncheddu. “Voleva scappare via da quel posto, aveva paura che da un momento all’altro potessero incarcerarlo di nuovo”, racconta Testa al Foglio. Poi Zuncheddu, ancora frastornato, è stato accompagnato in auto al suo paese, Burcei, dove è stato accolto da una festa organizzata in parrocchia dai suoi concittadini e alla presenza del sindaco. E’ facile essere disorientati dopo 32 anni di carcere, soprattutto se trascorsi da innocente, come ha definitivamente stabilito venerdì scorso la corte d’appello di Roma, al termine del processo di revisione.

