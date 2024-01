La saldezza d'animo di un giudice che ha coltivato il dubbio, elogio di Francesca Nanni

Francesca Nanni era procuratrice generale a Cagliari, quando il dubbio iniziò, larvato, a prendere forma: e se fosse innocente, Beniamino Zuncheddu? Stretta è la via della revisione processuale. Stretta e oscura. Nutrita da aspetti tecnico-processuali, certo, ma pure da inestricabili, aggrovigliate sensazioni irradianti dalla vita, dagli sguardi, dalle emozioni delle persone coinvolte in quel mistero che risponde al nome del processo. Atto assoluto, situato oltre qualunque canone di accettabilità umana, in apparenza persino privo di uno scopo che non sia il processo stesso e devoluto alla concatenazione di mondano e di sacro, perché come insegnava Salvatore Satta, “quando la vita sarà finita, quando l’azione sarà conclusa, verrà uno, non per punire, non per premiare, ma per giudicare: qui venturus est judicare vivos et mortuos”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE