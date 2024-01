Né “bavaglio” né legge inutile. L'analisi del Corriere è interessante, ma dimentica il manettarismo reale

Ma se “non è una legge bavaglio”, come ha scritto ieri in prima pagina il Corriere della Sera, a cosa sono dovute la bagarre politica, e la guerriglia giornalistica, scatenatasi da mesi come se la libera informazione stesse per essere messe al muro? La domanda sorge spontanea leggendo un commento intelligente di Luigi Ferrarella dal titolo: “Non è una legge bavaglio, è una legge sbagliata”. Ferrarella è un ottimo giornalista giudiziario, sempre equilibrato. E in mezzo a tanta caciara attorno alla norma che intende vietare fino all’udienza preliminare la pubblicazione delle ordinanze cautelari, il suo punto di vista è interessante: sarà “una legge sbagliata nella teoria e persino controproducente nella pratica per i cittadini che millanta di voler tutelare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE