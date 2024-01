Assolto dopo 4 anni e mezzo l'ex sindaco di Legnano: “Fine di un incubo”

“Oggi mi sento sollevato, però la ferita resta, non si può dimenticare. La vicenda giudiziaria è durata 56 mesi e tre giorni. Sono lunghi. Si fa in fretta a pronunciarli, ma sono lunghi”. Così, intervistato dal Foglio, l’ex sindaco leghista di Legnano Gianbattista Fratus commenta la sentenza con cui venerdì scorso la corte d’appello di Milano, ribaltando la condanna in primo grado a due anni e due mesi, lo ha assolto dalle accuse di turbativa d’asta e corruzione elettorale. Nel maggio 2019 Fratus, all’epoca primo cittadino di Legnano, venne posto agli arresti domiciliari, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Chiara Lazzarini. L’allora vicesindaco Maurizio Cozzi finì addirittura in carcere. Anche loro, come Fratus, sono stati tutti assolti in appello dopo la condanna in primo grado (per loro l’accusa era solo di turbativa d’asta).

