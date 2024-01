La maggioranza tenta di frenare la gogna delle intercettazioni. Pd e M5s contro

Approvata in commissione Giustizia del Senato una norma che vieta la trascrizione nei verbali delle intercettazioni di ogni riferimento a persone terze non indagate. E torna la proposta dei test attitudinali per i magistrati

Stop alla gogna mediatico-giudiziaria nei confronti delle persone non indagate, ma loro malgrado nominate da soggetti intercettati. E’ questo l’obiettivo dell’emendamento approvato giovedì dalla commissione Giustizia del Senato, presentato dal forzista Pierantonio Zanettin al disegno di legge sulla giustizia messo a punto dal Guardasigilli Carlo Nordio. L’emendamento, riformulato dal governo – in particolare dall’intervento del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto – modifica l’articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo che nelle trascrizioni delle intercettazioni non possano comparire “dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti”. La norma non vieta ovviamente la possibilità di effettuare intercettazioni, ma la trascrizione nelle carte del procedimento di dati che potrebbero far identificare chi non rientra nelle indagini. Di conseguenza, nei verbali non potranno comparire non solo i nomi dei terzi, ma neanche riferimenti che anche indirettamente possano fare identificare quest’ultimi.