Giudici o politici a latere? Come distinguere i ruoli

Le accese polemiche seguite alle dichiarazioni del ministro Crosetto al Corriere della sera ripropongono l’annosa e controversa questione della politicizzazione della magistratura o, comunque, del ruolo politico da essa svolto all’interno del sistema politico complessivo. Finora non sappiamo – e, forse, non sapremo mai – se, nel denunciare il pericolo di possibili attacchi all’attuale governo da parte di una “opposizione giudiziaria” in funzione antagonista, Crosetto alludesse a rischi concreti derivanti da qualche specifica indagine in corso o enunciasse un timore astratto basato sulla storia politico-giudiziaria degli ultimi decenni. Una storia che, come sappiamo, è tutt’altro che priva di elementi sintomatici a supporto della convinzione, o comunque del fondato sospetto che una parte almeno dei magistrati penali abbia potuto aprire indagini e celebrare processi – al di là del fine istituzionale di perseguire reati – con l’ aggiuntivo proposito improprio di utilizzare la giustizia penale per scopi politici, vale a dire per porre in crisi governi sgraditi o per promuovere più in generale il rinnovamento dei ceti dirigenti e la moralizzazione collettiva.

