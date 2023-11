I pm antimafia avvisano Meloni: "No alle riforme della giustizia"

Non è stato un plotone di esecuzione, anzi, tutto si è svolto in un “clima di grande dialogo e collaborazione”. Di certo, però, il capo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dnaa), Giovanni Melillo, e i vertici delle ventisei procure distrettuali antimafia non hanno risparmiato critiche nei confronti del governo in occasione dell’incontro che si è tenuto lunedì pomeriggio a via Giulia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal sottosegretario Alfredo Mantovano e il Guardasigilli Carlo Nordio. Dopo aver accolto i rappresentanti dell’esecutivo, Melillo e i procuratori hanno tenuto una serie di interventi incentrati soprattutto sul tema della lotta alla criminalità organizzata. Se alcuni magistrati hanno preferito dare risalto alla particolare situazione criminale del proprio territorio, altri si sono spinti fino ad avanzare riflessioni più generali sull’utilità di alcune riforme nell’agenda del governo, esprimendo perplessità sull’abolizione dell’abuso d’ufficio (considerato dai pm come un importante “reato spia”), la riforma delle intercettazioni, la separazione delle carriere.

