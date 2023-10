Il "miracolo" (poco credibile) della giustizia penale

Secondo i dati forniti dal ministero, la durata media dei processi penali in Italia sarebbe diminuita di un terzo rispetto al 2019, raggiungendo e superando con tre anni di anticipo l'obiettivo del Pnrr. Un trionfo difficile da credere

La notizia è di quelle che fanno saltare sulla sedia: l’Italia ha risolto il problema della lentezza della giustizia penale. Secondo l’ultimo monitoraggio svolto dal ministero della Giustizia, infatti, il nostro paese ha (avrebbe, il condizionale come vedremo è d’obbligo) ridotto addirittura di un terzo la durata media dei processi penali rispetto al 2019, raggiungendo e superando con tre anni di anticipo l’obiettivo fissato dal Pnrr: la riduzione del 25 per cento dei tempi dei processi entro il 2026. Un trionfo senza precedenti. Un sollievo per tutti gli italiani, abituati a vivere lunghi calvari giudiziari. Ma sono tanti gli elementi che spingono a dubitare del “miracolo” italiano.