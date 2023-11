“Vi racconto il mio calvario da giudice imputato”. Parla Andrea Padalino

“Quello che accade è che il mondo all'improvviso ti crolla addosso. Attorno a te si crea il vuoto. Il tuo nome finisce su tutti i giornali, sui quali vengono pubblicate intercettazioni che non hanno alcuna rilevanza penale. Ti senti in imbarazzo per come le persone, con le quali ti relazioni, iniziano a guardarti e a porsi nei tuoi confronti. Dai colleghi di lavoro agli amici, passando per i famigliari. Torni a casa e tua figlia ti chiede: ‘Papà, ma cosa è l’abuso di ufficio?’”. Lo scorso dicembre l’ex pm di Torino, Andrea Padalino, è stato assolto in via definitiva dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e abuso d’ufficio in un’inchiesta iniziata quattro anni prima su presunti “favoritismi” nella procura piemontese. Padalino, tra i volti simbolo della magistratura italiana (fu tra i gip di Mani pulite e poi, in anni recenti, pm delle inchieste sui disordini dei No Tav), era stato accusato dai suoi stessi colleghi torinesi di far parte di una “cricca dei favori in procura”. L’inchiesta poi passò per competenza territoriale a Milano. Dopo mesi di silenzio, Padalino racconta al Foglio il calvario vissuto in questi anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE