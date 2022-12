L'ex pm di Torino Luca Paladino assolto dopo la gogna

Nei giorni scorsi è diventata definitiva l’assoluzione nei confronti dell’ex pm di Torino, Andrea Padalino, imputato con rito abbreviato a Milano per corruzione in atti giudiziari e abuso d’ufficio in un’inchiesta su presunti “favoritismi” nella procura piemontese. Padalino, tra i volti simboli della magistratura italiana (fu tra i gip di Mani pulite e poi, in anni recenti, pm delle inchieste sui disordini dei No Tav), era stato accusato nel 2018 dai suoi stessi colleghi torinesi di far parte di una “cricca dei favori in procura”. L’inchiesta poi passò per competenza territoriale a Milano.

