Lo show garantista (!) di Davigo a DiMartedì

L’ex pm di Mani pulite scopre magicamente un’altra faccia della presunzione: quella di innocenza. Sarà perchè intanto è stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per rivelazione di segreto d'ufficio?

A volte l’ironia della sorte propone ribaltamenti di ruoli che mai si sarebbero potuti immaginare. Uno di questi è andato in scena a “DiMartedì”, di Giovanni Floris, quando i telespettatori hanno potuto ammirare Piercamillo Davigo invocare la presunzione d’innocenza mentre bisticciava con un parlamentare di Forza Italia. In realtà il forzista Alessandro Cattaneo non ha accusato l’ex pm di Mani pulite, ma ha maliziosamente ricordato la sua condanna a un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio, in merito alla divulgazione dei verbali di Piero Amara sulla fantomatica “loggia Ungheria”, commentando che continua a ritenerlo innocente fino al terzo grado di giudizio: “Con Davigo sono garantista, mica dico che è un delinquente”, ha affermato Cattaneo.