Caso Regeni? No, non si sostituisce la diplomazia con la giustizia penale

Il giovane ucciso in Egitto ha pagato con la vita il generoso desiderio di vedere affermati i diritti al cospetto di un'oppressione autoritaria: negare oggi, in suo nome, un fondamentale principio di garanzia della libertà individuale appare come un inutile sacrilegio

Il procedimento penale attualmente pendente a Roma per la tragica morte di Giulio Regeni potrà andare avanti in assenza degli imputati, sebbene gli stessi non abbiano ricevuto alcuna notifica in conseguenza della mancata collaborazione dello stato egiziano. Ieri pomeriggio, l’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale ha infatti dato notizia dell’avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.420 bis del codice di procedura penale, in forza del quale deve essere assicurata all’imputato la formale conoscenza del procedimento instaurato a suo carico. Non serve essere esperti di procedura penale per comprendere l’importanza di una simile norma: la precisa conoscenza dell’accusa formulata, dei suoi presupposti e del luogo di svolgimento del processo costituisce, all’evidenza, il presupposto essenziale affinché la persona citata in giudizio possa effettivamente difendersi.