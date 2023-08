Una telefonata per salvare la vita, anche in carcere. Proposta per superare l'inutile “tough on crime”

Il suicidio di due detenute ha riportato all’attenzione la condizione carceraria. Di fronte all’insondabilità del gesto estremo, da chiunque e in qualunque circostanza compiuto, sta il rispetto e il silenzio. Ma in questi casi si è trattato di persone in “custodia” delle istituzioni penitenziarie dello Stato. La pausa ferragostana ci consente di archiviare osservazioni stravaganti e irrispettose e soluzioni miracolistiche irrealizzabili. Attenti commentatori e studiosi esperti hanno riproposto l’urgenza di interventi per ricondurre il carcere, per gli imputati e per i condannati, ai principi della nostra Costituzione, che quando parla di funzione rieducativa della pena rimanda al “dopo” e al “fuori”. Inoppugnabili statistiche anche di recente pubblicate, mostrano come la percentuale di ricaduta nel reato, di recidiva, sia incomparabilmente più bassa per coloro che, in luogo di espiare in carcere tutta la pena, sono stati ammessi ad attività lavorativa all’esterno e a misure alternative.

