Peggio dell'autocomplotto di Meloni c'è solo il complottismo dell'Anm

Peggio del ridicolo autocomplotto della politica c’è solo il pericoloso complottismo dei magistrati. La scorsa settimana, la maggioranza di governo ha denunciato goffamente la presenza di un famigerato “assedio” della magistratura finalizzato a indebolire l’esecutivo. Le forme con cui la maggioranza ha denunciato l’accaduto sono quelle che conoscete. Prima è stata autorizzata la diffusione di una velina attribuibile a Palazzo Chigi (“fonti di Chigi dicono che”). Poi sono stati autorizzati alcuni ministri a parlare del tema (“le inchieste contro di noi sono sospette”, ha detto il ministro Lollobrigida a questo giornale). Infine, è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad aver legittimato il contenuto della velina (la quale velina accusava una parte della magistratura di “svolgere un ruolo attivo di opposizione”) lasciando però intendere che il caso giudiziario più sospetto, quello per così dire “più politico” tra i vari con cui la maggioranza sta facendo i conti, è quello che riguarda il sottosegretario Delmastro. “Credo – ha detto Meloni – che il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm formulando l’imputazione quando il pm non intende esercitare l’azione penale”. Sul Foglio, abbiamo definito l’assedio evocato dalla maggioranza come una barzelletta. Come qualcosa di più simile a un autocomplotto che a un complotto. E il modo in cui il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scelto di gestire il caso del figlio accusato di violenze sessuali dimostra che l’autocomplotto della maggioranza è sempre più un tema all’ordine del giorno (una volta completato l’interrogatorio di garanzia fatto al figlio, il presidente La Russa dovrebbe forse interrogare se stesso per capire se negare le indagini sulla sim del figlio intestata al presidente del Senato sia un modo per aiutare il figlio o un modo per trasformare l’inchiesta in un affare di stato). Una settimana dopo la scombinata evocazione dell’assedio, la scena di fronte alla quale ci si ritrova oggi somiglia molto a una “self fulfilling prophecy”: una profezia che si autoavvera.

