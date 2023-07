Filippo Spiezia è il nuovo procuratore di Firenze, ma il Csm si spacca

La procura di Firenze ha un nuovo capo: si chiama Filippo Spiezia, vicepresidente dal 2017 di Eurojust, l’agenzia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, ed ex pm della procura nazionale antimafia e antiterrorismo. A nominarlo è stato il Consiglio superiore della magistratura, spaccandosi però profondamente al suo interno: quindici voti sono andati a Spiezia e quindici a Ettore Squillace Greco, attuale procuratore di Livorno. Due gli astenuti. Vista la parità, Spiezia ha prevalso grazie alla preferenza espressa dal vicepresidente Fabio Pinelli, che, prima del voto elettronico, aveva annunciato la sua volontà di partecipare alla procedura di nomina. E’ dunque in virtù dell’intervento di Pinelli se la procura di Firenze non avrà al suo vertice Squillace Greco, storico esponente di Magistratura democratica e già con un passato alla procura fiorentina. Il prezzo di questa scelta, tuttavia, oltre alla spaccatura interna al Consiglio, potrebbe essere il solito contenzioso di fronte agli organi della giustizia amministrativa.

