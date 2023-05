L'ennesima inchiesta spazzatura della procura di Firenze

Continua la serie di flop giudiziari della procura di Firenze, negli ultimi mesi alla ribalta per le indagini su Matteo Renzi, Berlusconi e Dell’Utri (questi ultimi due ritenuti i mandanti delle bombe mafiose del ‘93-’94). Alcuni giorni fa è infatti passata in giudicato la sentenza con cui il tribunale di Firenze lo scorso 22 dicembre ha assolto, dopo sette anni, tutti gli imputati e gli enti finiti a processo per le presunte gare truccate per la gestione dei rifiuti da parte di Ato Toscana Sud, l’autorità che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Il tribunale di Firenze ha assolto con formula piena l’ex direttore di Ato Toscana Sud Andrea Corti, insieme a Eros Organni e Marco Buzzichelli, rispettivamente amministratore delegato e consulente del raggruppamento temporaneo d’impresa Sei Toscana, aggiudicatario nel 2012 di un appalto indetto da Ato Toscana Sud per un valore di 171 milioni di euro all’anno, con durata ventennale (per un costo totale di quasi 3,5 miliardi di euro). Per loro l’accusa era di turbata libertà degli incanti e di corruzione.

