“Le proteste dell'Anm contro Nordio sono smisurate”, dice Violante

Nel giorno in cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio critica le “interferenze” del sindacato delle toghe, il presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante condivide con il Foglio alcune considerazioni: “Siamo oltre la critica, sempre legittima, dei provvedimenti del governo. Il conflitto riguarda l’identità del soggetto regolatore. A chi spetta il compito di regolare l’equilibrio tra autorità e libertà? Settori della magistratura contestano la legittimità del governo a farlo. Io rispondo che il soggetto regolatore è il Parlamento, depositario della sovranità popolare, e di conseguenza il governo, espressione della maggioranza parlamentare. Ferma la legittimità della critica, non si può contestare la funzione regolatrice dell’autorità politica. La giurisdizione applica la regola, non la crea”.