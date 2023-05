Fermi tutti: la Trattativa non c'è stata, ma Dell'Utri e Berlusconi erano in combutta mafiosa

Dunque Silvio Berlusconi non era la vittima di un ricatto perpetrato da Marcello Dell’Utri per conto della mafia. No. Quella era la tesi del processo sulla Trattativa finito nel nulla dopo dieci anni e smontato in Cassazione qualche giorno fa. Dimenticatevi ogni cosa. Stop. Fermi. Si ricomincia da capo. La verità adesso è un’altra, ci spiegano. La verità è che Berlusconi non era vittima bensì era il compare di Dell’Utri. Erano in combutta, loro due, con il boss Graviano, a cui Berlusconi intanto, mentre che c’era, fregava pure una ventina di miliardi di lire per finanziare la sua scalata al cielo. Insomma Berlusconi e Dell’Utri hanno ordinato alla mafia di mettere nel 1993 le bombe a Firenze e volevano pure uccidere a Roma il loro dipendente Fininvest Maurizio Costanzo. Tutto chiaro. Di una logica cristallina. Inoppugnabile.

