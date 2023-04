“La Trattativa? Un romanzo che ha rovinato la vita a molte persone”. Parla Violante

“La Trattativa è sempre stata solo la narrazione di uno stereotipo che ha preso piede dopo le stragi del ‘92: giudici onesti e indifesi contro politici corrotti. Si è partiti da un preconcetto, si è data fede a Ciancimino e si è andati alla spasmodica ricerca di fatti inesistenti. Con la sentenza della Cassazione che pone fine alla vicenda speriamo di esserci lasciati alle spalle un metodo: la prevalenza delle idee e dei convincimenti personali sui fatti”. Luciano Violante la stagione delle stragi di mafia, dal 1992 in avanti, l’ha vissuta in un ruolo apicale com’è la presidenza della commissione parlamentare Antimafia. E’ un ex presidente della Camera, uomo delle istituzioni, riconosce che la storia è fatta anche di zone grigie. Eppure nei confronti del processo imbastito a Palermo per ricostruire i presunti indicibili accordi tra criminalità organizzata e politica ha sempre nutrito una certa diffidenza. “Anzitutto, non mi è mai piaciuto sentir parlare di trattativa, senza prove. In secondo luogo, un negoziato, una forma di mediazione c’è stata, ma non ha riguardato la politica; ha riguardato un tentativo di negoziazione tra polizia e mafiosi. Anch’io mi faccio domande su alcuni fatti storici che meriterebbero una spiegazione, un supplemento di analisi, come ad esempio la mancata perquisizione del covo di Totò Riina, che ha riguardato professionisti di prim’ordine. Ma tutt’altro discorso è mettere sul banco degli imputati l’intera classe politica, senza prove, tentando di costruire un coinvolgimento ad altissimi livelli, per compensare l’assenza di fatti”.

