Un premio Tinguely ai creatori dell'installazione Trattativa 2013-2023

Ai cavalieri inesistenti della procura di Palermo che sorretti dalla forza di volontà e dalla fede nella santa causa hanno guidato per dieci anni la crociata del processo Trattativa vorrei assegnare un premio, un’onorificenza, ma non è facile: è come scegliere un regalo per dei bambini che hanno già tutto. Uno ha totalizzato un numero di cittadinanze onorarie secondo solo a quelle che Benito Mussolini ottenne negli anni Venti, un altro ha potuto cimentarsi in una dozzina di tentate carriere più o meno pittoresche, un altro ancora è diventato senatore, senza contare gli incarichi e le promozioni interne alla magistratura. Cosa potrò mai offrire d’altro, a questi pluridecorati o plurimiracolati, che non abbiano già? Ho così pensato di premiarli per i loro meriti artistici, e insignirli del premio Jean Tinguely, l’avanguardista svizzero famoso per le sue macchine inutili che si autodistruggevano o esplodevano da sole.

