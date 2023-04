Savoini è innocente, quello che la Lega faceva con Putin no

Per la Lega salviniana la politica internazionale non è mai stata il risultato di un esame del posizionamento del paese e dei suoi interessi, è stata trattata come un esercizio puramente propagandistico, il che ha portato agli errori che sono sotto gli occhi di tutti

L’inchiesta sul caso Metropol si è conclusa con l’archiviazione. Quattro anni fa l’esponente leghista Gianluca Savoini si era incontrato, insieme all’avvocato Gianluca Meranda e a Francesco Vannucci, nel noto hotel moscovita, con esponenti dell’establishment russo, per trattare su una compravendita di petrolio. Si era ipotizzato che dai proventi dell’affare sarebbe derivata una tangente destinata a finanziare la Lega. L’affare non fu concluso, si trattava solo di colloqui preliminari cui non è poi seguita alcuna trattativa effettiva: per questo non si sono riscontrati elementi di reato e il gip ha quindi accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla stessa accusa. La vicenda giudiziaria è finita come doveva finire. Ma, come abbiamo fin dall’inizio sostenuto sul Foglio, non era questo il tema in discussione, ma il rapporto politico della Lega, e del suo leader Matteo Salvini con il partito di Vladimir Putin.