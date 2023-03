Da Bergamo a Cutro fino alla Juventus: storie dalla repubblica della gogna

Che cosa tiene insieme la pazza indagine della procura di Bergamo, l’imminente sciacallaggio giudiziario sui fatti di Cutro e l’inchiesta sportiva sulla Juventus? Apparentemente nulla, si potrebbe pensare. In fondo, che filo volete che ci sia? Un’inchiesta riguarda la pandemia (ieri, per non farci mancare nulla, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza è stato indagato per “omissione in atti d’ufficio” in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid). Un’inchiesta riguarda le possibili omissioni compiute dalle istituzioni italiane rispetto al dramma del naufragio al largo di Cutro (oggi il Consiglio dei ministri si terrà qui). E un’altra inchiesta, quella della giustizia sportiva, riguarda la Juventus, penalizzata di quindici punti in campionato per via di un reato, relativo alle plusvalenze, che la stessa giustizia sportiva, nelle motivazioni di una sentenza dello scorso aprile con cui aveva prosciolto undici società deferite dalla Procura federale, ha ammesso essere più che aleatorio (martedì, intanto, il Tar ha accolto un ricorso presentato dal direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini e dall’attuale dirigente del Tottenham Fabio Paratici in merito al carteggio avvenuto tra la Procura federale e la Covisoc con i “chiarimenti interpretativi” sulla questione plusvalenze). Che cosa tiene tutto questo, dunque?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE