Tre anni in arresto ingiustamente: il flop di Gratteri su Giancarlo Pittelli

E’ stato privato della propria libertà personale per tre anni e due mesi sulla base di indizi di colpevolezza inesistenti e di un castello accusatorio infondato. Vittima dell’ennesimo caso di malagiustizia è Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex senatore di Forza Italia. E’ stato arrestato nel dicembre 2019 nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita-Scott” contro la ‘ndrangheta calabrese, condotta dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, e da quest’ultimo ribattezzata come la più grande operazione antimafia dopo il maxi processo contro Cosa nostra. Su richiesta dei pm, vennero applicate 334 misure di custodia cautelare, molte delle quali poi annullate o riformate dai giudici del Riesame e dalla Cassazione. Il processo è ora in corso all’aula bunker di Lamezia Terme.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE