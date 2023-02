Assolto dopo dieci anni, tappezza Prato di manifesti: "Tutti devono sapere il calvario che ho subito"

L’iniziativa di Maurizio Bettazzi, ex presidente del consiglio comunale di Prato, dopo l’assoluzione: "Ho trascorso dieci anni sulla graticola. Basta un'indagine per essere considerati già colpevoli", spiega al Foglio

Ha tappezzato la città di Prato di manifesti con il suo volto sorridente, nome e cognome, e una scritta a caratteri cubitali: “Assolto dopo dieci anni”. Più in basso le motivazioni utilizzate dal giudice: “Il fatto non sussiste”. Protagonista della vicenda è Maurizio Bettazzi, ex presidente del consiglio comunale di Prato. “L’obiettivo di questa mia iniziativa – spiega Bettazzi al Foglio – è far conoscere a tutte le persone della mia città il fatto che non ho commesso alcun tipo di reato e, soprattutto, raccontare il calvario che ho dovuto subire in questi dieci anni”.