Il membro laico del Csm voluto dal Pd rischia l'ineleggibilità

Roberto Romboli è docente in pensione, e non ordinario come richiesto dalla Costituzione. La sua elezione potrebbe essere annullata: una figuraccia per i dem, che puntano su di lui per la vicepresidenza del Csm

Un nuovo pasticcio aleggia sull’elezione dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura. Dopo lo svarione di Fratelli d’Italia, che aveva proposto la candidatura di Giuseppe Valentino, salvo poi ritirarla durante la votazione in Parlamento una volta emerso il coinvolgimento del penalista in un’indagine contro la mafia (al suo posto è stato eletto Felice Giuffrè), stavolta è il Partito democratico a rischiare la figuraccia. Il laico eletto in quota dem, il costituzionalista Roberto Romboli, non disporrebbe infatti dei requisiti necessari per l’eleggibilità a Palazzo dei Marescialli. Un problema, se confermato, non da poco, perché farebbe saltare uno dei nomi il pole position per l’elezione del nuovo vicepresidente del Csm.