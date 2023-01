Il caso Cospito fa litigare le correnti della magistratura

Il caso dell’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame per protestare contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto, sta provocando – lontano dai riflettori – forti tensioni nella magistratura, in particolare tra la corrente più conservatrice, Magistratura indipendente, e quelle di “sinistra”, Area e Magistratura democratica. Le tensioni sono emerse con chiarezza attorno alle minacce ricevute dal procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, che rappresenta la pubblica accusa nel processo che si sta svolgendo in corte d’assise d’appello nei confronti di Cospito per una serie di attentati aventi finalità terroristica e per strage politica (l’anarchico è già stato condannato in via definitiva per una serie di altri attentati, tra cui la gambizzazione dell’ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi). Nelle scorse settimane a Saluzzo è stata indirizzata una busta contenente un proiettile e marchiata con la lettera “A” di anarchia.

