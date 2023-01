L'amnesia del Pd su Legnini e il Csm del sistema Palamara

Un gigantesco vuoto di memoria, chiamiamolo così, sembra aver colpito i vertici del Partito democratico attorno alla vicenda della sostituzione di Giovanni Legnini come commissario per le aree terremotate nel centro Italia. Il governo Meloni ha deciso di sostituire Legnini con Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia ed ex assessore della regione Marche, e contro questa nomina si è scagliato tutto il Pd. “Che brutto segnale. Lo spoil system applicato dal governo alla gestione del post terremoto è una pessima scelta”, ha affermato il segretario dem Enrico Letta. Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd, ha inserito Legnini tra i “tecnici di altissimo profilo” colpiti dal governo. In una nota, il partito ha parlato di “assalto all’amministrazione dello stato, con buona pace del merito”.

