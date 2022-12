Le evasioni dal carcere di Milano e il simbolo di un'emergenza

I lavori per la femminile del Beccaria sono bloccati da anni dalla solita controversia sugli appalti e da vent’anni manca un direttore fisso. Così quello che anni fa veniva citato come un caso modello si è degradato fino all’intollerabile situazione attuale

La fuga natalizia dal carcere Beccaria di Milano ha riportato l’attenzione alla situazione che è poco definire anomala dell’istituto. I lavori per la femminile sono bloccati da anni dalla solita controversia sugli appalti, mentre da vent’anni manca un direttore fisso, sostituito da vari “facenti funzione” che naturalmente non sono adatti a occuparsi dei problemi strutturali. Così quello che anni fa veniva citato come un caso modello si è degradato fino all’intollerabile situazione attuale. Sono giuste le lamentele del sindaco Giuseppe Sala che chiede un intervento del governo, ma bisognava aspettare un evento drammatico per farlo?