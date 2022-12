L'Associazione magistrati attacca Nordio e le riforme, ma il governo snobba le toghe

Per il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, nelle riforme del ministro della Giustizia "non c'è nulla di liberale", anzi, sono un rischio per il paese. Ma la magistratura ormai è talmente delegittimata che il governo non replica agli attacchi

"Anm chi?”. Non siamo ancora a questi livelli, ma il silenzio del governo di fronte alle bordate sparate nel fine settimana dall’Associazione nazionale magistrati contro le riforme annunciate dal Guardasigilli Carlo Nordio fa capire (ancora una volta) quanto la delegittimazione subita dalla magistratura abbia ridotto il potere di ricatto delle toghe sulla politica italiana. “Non c’è nulla di liberale nelle riforme che il ministro Nordio sta annunciando. Credo che il nostro sistema di garanzie democratiche non possa fare a meno di azione penale obbligatoria e unità delle carriere: se si toccano questi capisaldi non si fa una riforma in senso liberale ma si pongono le premesse per un controllo politico sull’azione penale”, ha affermato sabato il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, in apertura del comitato direttivo centrale dell’associazione, criticando anche le parole di Nordio sulle intercettazioni (“Un attacco a freddo”). Domenica, in un’intervista a Repubblica, il presidente dell’Anm ha rincarato la dose, parlando di “uno scenario che dovrebbe allarmare tutti i cittadini”, perché le proposte prospettate finora da Nordio “farebbero fare passi indietro al rapporto tra i poteri dello stato sul piano dell’equilibrio”.