Cade un altro tassello della guerra giudiziaria a Renzi: archiviato anche Carrai

Crolla a Firenze l'accusa di riciclaggio per l'imprenditore e amico dell'ex premier e per sua moglie, Francesca Campana Comparini. L'indagine era stata aperta dai pm Turco e Nastasi, gli stessi protagonisti dell'inchiesta Open

Si è chiusa a Firenze l’ennesima inchiesta nei confronti di uno dei componenti del cosiddetto “Giglio magico”, che poi null’altro sarebbe che la cerchia di familiari, amici e collaboratori di Matteo Renzi. Il gip del tribunale fiorentino ha infatti archiviato in via definitiva, “per infondatezza della notizia di reato”, l’indagine per riciclaggio nei confronti di Marco Carrai (imprenditore e amico di lunga data di Renzi) e di sua moglie Francesca Campana Comparini. L’indagine era stata aperta nel 2019 dai pm Luca Turco e Antonino Nastasi, con grande clamore mediatico, e anche con modalità investigative piuttosto incisive.