Caso Haggis, il Riesame smonta le accuse di violenza sessuale

"Le numerose incongruenze e contraddizioni evidenziate nell’analisi della versione della denunciante, unitamente alla manifestata non indifferenza alla ricaduta economica della vicenda, non possono che far fortemente dubitare della genuinità del racconto della persona offesa, compromettendo notevolmente il requisito della gravità indiziaria". E ancora: “Non può acriticamente ritenersi che la posizione” della denunciante “sia scevra da intenti speculativi”. Sono nette le affermazioni con cui il tribunale del Riesame di Lecce ha respinto l’appello della procura di Brindisi che insisteva per l’arresto del regista premio Oscar Paul Haggis, accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Ostuni e per questa ragione posto ai domiciliari dal 19 giugno al 4 luglio scorso, prima di essere rimesso in libertà su istanza della difesa.

